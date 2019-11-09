Son Dakika Haberleri: Adliyede intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi toprağa verildi
Son Dakika Güncel Adliyede intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi toprağa verildi

Adliyede intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi toprağa verildi

6 saat önce

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 7. katından atlayarak intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan İstanbul'da toprağa verildi.

Adliyede intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi toprağa verildi, System.String[]

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 7. katından atlayarak intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan İstanbul'da toprağa verildi. İbrahim Özkan (35) için, Şişli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.  Seray Şahiner, eşinin tabutunun başında başsağlığı dileklerini kabul etti. Şahiner tabutu öpüp uzun süre sarıldı. Öztürk'ün naaşı, toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.


Çağlayan Adalet Sarayı, İbrahim Özkan, Seray Şahiner, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:27 Kaynak: DHA
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