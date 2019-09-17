Son Dakika Haberleri: Adliyede intihar girişiminde bulunan özel güvenlikçi öldü
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Adliyede intihar girişiminde bulunan özel güvenlikçi öldü

1 saat önce

Özgür EREN / İstanbul DHAÇağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu.

Adliyede intihar girişiminde bulunan özel güvenlikçi öldü, System.String[]

Özgür EREN/ İstanbul DHA
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Başından ağır yaralanan 40 yaşındaki Ferhat U. hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ferhat U. yapılan tüm müdhalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
- Polis ekipleri
-Ambulansın çıkışı
-Hastanedeki haraketlilik
Detaylar


Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:25 Kaynak: DHA
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