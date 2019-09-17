Adliyede intihar girişiminde bulunan özel güvenlikçi öldü
1 saat önce
Özgür EREN / İstanbul DHAÇağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:25 Kaynak: DHA
Özgür EREN/ İstanbul DHA
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Başından ağır yaralanan 40 yaşındaki Ferhat U. hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ferhat U. yapılan tüm müdhalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Görüntü Dökümü:
-----------
-Olay yerinden görüntüler
- Polis ekipleri
-Ambulansın çıkışı
-Hastanedeki haraketlilik
Detaylar
Adnan Oktar'dan mal varlığı sorusuna yanıt: Tek bir malım, mülküm hiçbir şeyim yok Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli gururumuz Rıza Kayaalp'i işte böyle izledi! Öğrenciler, TEKNOFEST kapsamında kurulan AFAD çadırında projelerini sergiliyor İlişkiye giren ahlaksız çift, restorandan atıldı! Olay anı kameraya yansıdı