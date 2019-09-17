Adliyede intihar girişiminde bulunan özel güvenlikçi öldü

ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Başından ağır yaralanan 40 yaşındaki Ferhat U. hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ferhat U. yapılan tüm müdhalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

- İstanbul