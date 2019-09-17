Son Dakika Haberleri: Adliyede intihar girişiminde bulunan özel güvenlikçi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Adliyede intihar girişiminde bulunan özel güvenlikçi öldü

1 saat önce

ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu.

Adliyede intihar girişiminde bulunan özel güvenlikçi öldü, System.String[]

ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Başından ağır yaralanan 40 yaşındaki Ferhat U. hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ferhat U. yapılan tüm müdhalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

- İstanbul

Çağlayan Adalet Sarayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobiline ateş açtığını iddia ettiği genci öldürdü
Köprüde intihar eden adama "Atla" diyen kadınlar beraat etti Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlara İstinaf Mahkemesi'nden beraat BDDK'dan kredilerle ilgili kritik açıklama: Banka takip hesaplarına aktarılması gereken 48 milyar TL kredi tespit edilmiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 20:09:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adliyede intihar girişiminde bulunan özel güvenlikçi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]