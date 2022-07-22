ADLİYEDE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANAN ŞÜPHELİLER TEKRAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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ADLİYEDE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANAN ŞÜPHELİLER TEKRAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

22.07.2022 12:09
ADLİYEDE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANAN ŞÜPHELİLER TEKRAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir evden hırsızlık yaptıktan sonra adliyeye sevk edilirken adliye otoparkında kaçmaya çalışan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir evden hırsızlık yaptıktan sonra adliyeye sevk edilirken adliye otoparkında kaçmaya çalışan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle iki kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. 4 kişi adliyeye sevk edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Avcılar'da 19 Temmuz saat 04.30 sıralarında bir evde hırsızlık yapıldı.  İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri

suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin U.(22)'in daha önceden 79 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu ayrıca kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli Oğuzhan T.(23) in ise 66 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

ADLİYE OTOPARKINDA KAÇMAYA ÇALIŞTILARŞüpheliler polisteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Ancak iki şüpheli, adliye otoparkında kendilerini getiren polislerden kaçmak istedi. Adliye otoparkında hareketli dakikaların yaşandığı olayın ardından kaçmaya çalışan iki şüpheli kısa sürede tekrar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçmasına yardım etmeye çalışan Hasan U. ve Diyar E.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi. Bu kişilerle birlikte ruhsatsız tabanca ele geçirildiği belirtildi. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADLİYEDE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANAN ŞÜPHELİLER TEKRAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADLİYEDE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANAN ŞÜPHELİLER TEKRAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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