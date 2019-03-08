Son Dakika Haberleri: Adliyede Karanfilli Kadınlar Günü Kutlaması

Adliyede Karanfilli Kadınlar Günü Kutlaması

38 dakika önce

Kırşehir Adliyesi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla kutlama programı düzenlendi.

Adliyede Karanfilli Kadınlar Günü Kutlaması, System.String[]
Kırşehir Adliyesi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla kutlama programı düzenlendi.

Kahvaltı programında kadın yargı mensupları ve adliyenin kadın çalışanlarıyla bir araya gelen Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, kadınlara karanfil takdim etti.

Gümüş, programda yaptığı konuşmada, adliyede kadın personel çokluğuna vurgu yaparak, böyle güzel bir organizasyonda bulunmaktan ve katılımın yüksek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Dünya Kadınlar Günü programının sonunda katılımcılar fotoğraf çektirdi.

Programa, Başsavcı Gümüş'ün eşi Duygu Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Sabuncuoğlu'nun eşi hakim Aslıhan Sabuncuoğlu, kadın savcı ve hakimler, kadın personel ve İdari İşler Müdürü Halil Şimşek katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:50 Kaynak: AA

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