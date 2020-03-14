Adliyede Korona virüse karşı dezenfektan çalışmaları - Son Dakika

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Adliyede Korona virüse karşı dezenfektan çalışmaları
6 saat önce
Dünya genelinde birçok ülkede yaşanan Korona virüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından Tekirdağ Adalet Sarayı binasında da dezenfektan çalışmaları yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:21 Kaynak: İHA
Dünya genelinde birçok ülkede yaşanan Korona virüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından Tekirdağ Adalet Sarayı binasında da dezenfektan çalışmaları yapıldı.
Korona virüsün Türkiye'ye de sıçramasıyla ülke genelinde sıkı önlemler alınıyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Adalet Sarayında da dezenfektan çalışmaları yapıldı. - TEKİRDAĞ
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