Adliyede Korona virüse karşı dezenfektan çalışmaları - Son Dakika
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Adliyede Korona virüse karşı dezenfektan çalışmaları

6 saat önce

Dünya genelinde birçok ülkede yaşanan Korona virüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından Tekirdağ Adalet Sarayı binasında da dezenfektan çalışmaları yapıldı.

Adliyede Korona virüse karşı dezenfektan çalışmaları, System.String[]

Dünya genelinde birçok ülkede yaşanan Korona virüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından Tekirdağ Adalet Sarayı binasında da dezenfektan çalışmaları yapıldı.


Korona virüsün Türkiye'ye de sıçramasıyla ülke genelinde sıkı önlemler alınıyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Adalet Sarayında da dezenfektan çalışmaları yapıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:21 Kaynak: İHA
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