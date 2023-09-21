Adliyede müstehcen kucak dansı yapan kadın hakim tepkiler üzerine eğleniyorduk diye kendini savundu - Son Dakika

Adliyede müstehcen kucak dansı yapan kadın hakim tepkiler üzerine eğleniyorduk diye kendini savundu

Adliyede müstehcen kucak dansı yapan kadın hakim tepkiler üzerine eğleniyorduk diye kendini savundu
Son Güncelleme: 21.09.2023 12:14

Kadın yargıç, mesai saatleri dışında gerçekleşen bir partide kucak dansı yaptığı ve kendisine waffle yedirdiği bir videoda yer aldı. Video, kamuoyunun tepkisine neden oldu. Avukatlar, mahkemelerin "burlesk evlere dönüştürülemeyeceği" uyarısında bulundu. Yargıç Polanía ise eylemlerinin masum olduğunu savundu

Kolombiya'nın Cúcutakentinde kadın Vivian Polanía, adliyede bir kaslı bir adamla müstehcen kucak dansı yaptığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Gelen tepkiler sonrası Vivian, 'mesai saatleri dışında eğleniyorduk' diye kendi savundu.

Adliyede müstehcen kucak dansı yapan kadın hakim tepkiler üzerine eğleniyorduk diye kendini savundu

Kadın yargıç, kucak dansı yaptığı kaslı adamın kendisine şehvetli bir şekilde waffle yedirdiği sırada kendlerini izleyen adliye çalışanlarının sevinç çığlıkları attığı görüldü.

Videoya avukatlar diğer kamu görevlileri mahkemelerin "burlesk evlere dönüştürülemeyeceği" uyarısında bulunarak tepki gösterirken kadın yargıç ise eylemlerinin mesai saatleri dışında gerçekleştiğinde vurgu yaparak masum olduğunu savundu.

Etkinliğin masraflarını kendisi karşılayan Vivian, yerel medyaya şunları söyledi: "Sevgi ve Dostluk Günü partisine davet edildik, adı 'renkli parti' idi. Bunun müstehcen bir video olduğunu düşünmüyorum, sadece eğleniyorduk."

Ancak, Norte de Santander Adli Bölgesel Konseyi ve Arauca sözcüsü şunları söyledi: "Cúcuta Adli İdaresi Bölüm Müdürlüğü ile ortak çalışma içerisinde, kamusal alanların etkili kullanımına ilişkin yetkililer ve çalışanlar tarafından uyulması gereken yönergeler oluşturmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. . Cúcuta'daki Francisco de Paula Santander Adalet Divanı'na bağlıdır."

Adliyede müstehcen kucak dansı yapan kadın hakim tepkiler üzerine eğleniyorduk diye kendini savundu

Avukat Cristian Lean unları söyledi: "Hakimler kamunun denetimine tabidir ve bunu gören insanlar, etkilenen şeyin adaletin onuru olduğu yorumunu yapıyor. Adalet Divanı ve ortak alanları gülünç bir eve dönüştürülemez. videoda görülen de budur."

Bu Vivian'ın tepki çeken ilk hareketi değil. Geçen yıl, video bağlantısıyla yapılan bir duruşmada yarı çıplak görünmesi ve sigara içmesi nedeniyle üç ay uzaklaştırma cezasına çarptırılmıştı.

Ve 2020'deiç çamaşırlarıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştıktan sonra hakkında soruşturma açıldı. Ulusal Yargı Disiplin Komisyonu, Polanía'nın son videosunda yer alan "yetkililer ve çalışanlar hakkında soruşturma emrini" verdi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

Kolombiya, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Adliyede müstehcen kucak dansı yapan kadın hakim tepkiler üzerine eğleniyorduk diye kendini savundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adliyede müstehcen kucak dansı yapan kadın hakim tepkiler üzerine eğleniyorduk diye kendini savundu - Son Dakika
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