İSTANBUL - İstanbul Anadolu Adliyesi ve Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na maske takarak gelen vatandaşlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın aldığı tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tutuklu ve acil dışındaki işlemlere verilen aranın dün itibarıyla sona ermesiyle İstanbul Adliyesi normal yoğunluğuna döndü.

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