Son Dakika Haberleri: Adliyede Polise Saldırı İddiası

Adliyede Polise Saldırı İddiası

26 dakika önce

Besni ilçesinde adliyeye gelen ve polislere saldıran şüpheli 2 kardeş gözaltına alındı.

Adliyede Polise Saldırı İddiası, System.String[]
Besni ilçesinde adliyeye gelen ve polislere saldıran şüpheli 2 kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Besni Adliyesi'ne gelen ve haklarında yakalama kararı olan A.K ile ağabeyi M.K, görevlilerle tartışmaya başladı.

Polis ekipleri, tartışmanın büyümemesi için olaya müdahale ettikleri sırada kardeşlerin saldırısına uğradı.

Kısa sürede saldırganları etkisiz hale getiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:00 Kaynak: AA

Besni, Güncel
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