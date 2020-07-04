Adliyede savcıya hakaret iddiasına adli kontrol - Son Dakika

Adliyede savcıya hakaret iddiasına adli kontrol
Samsun Adliyesinde savcıya hakaret ettiği iddia edilen bir kişi mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.
Samsun Adliyesinde savcıya hakaret ettiği iddia edilen bir kişi mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.
Olay, Samsun Adliye Sarayı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden haraç istedikleri kişilerden şikayetçi olup soruşturmayla ilgili adliyeye geldiği ileri sürülen A.R.A.'nın görevli savcıya hakaret edip adliyeden ayrıldığı iddia edildi. Savcının talimatı doğrultusunda İlkadım ilçesinde Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanan A.R.A. Samsun Adliyesine getirildi. Gözaltına kararı verilen A.R.A. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.R.A., kendisinin şizofreni hastası olduğunu söyledi ve kendini savundu. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.R.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ve Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 23:37 Kaynak: İHA
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