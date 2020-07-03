Adliyede savcıya hakaret iddiasına gözaltı - Son Dakika

Adliyede savcıya hakaret iddiasına gözaltı

Samsun Adliyesinde savcıya hakaret ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Samsun Adliyesinde savcıya hakaret ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

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Olay, Samsun Adliye Sarayı'nda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden haraç istedikleri kişilerden şikayetçi olup soruşturmayla ilgili adliyeye geldiği ileri sürülen A.R.A.'nın görevli savcıya hakaret edip adliyeden ayrıldığı iddia edildi. Savcının talimatı doğrultusunda İlkadım ilçesinde Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanan A.R.A. Samsun Adliyesine getirildi. Gözaltına kararı verilen A.R.A. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adliyede savcıya hakaret iddiasına gözaltı - Son Dakika
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