Adliyede tedbirli normalleşme dönemi - Son Dakika

ANKARA'da, kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli dışındaki çalışanların işe başlaması sonrası adliyelerde koronavirüs salgınına karşı önlemler artırıldı. Duruşmalar haricindeki yargı faaliyetlerinin başladığı Ankara Batı Adliyesi'nde, tüm bina dezenfekte edilip, koridor ve duruşma salonlarına sosyal mesafe kuralı için uyarı yazıları asıldı.

Adliyelerde normalleşme dönemi, duruşmalar dışında dün itibariyle hayata geçerken, adliye binalarında sıkı tedbirler alındı. Buna göre, personel, avukatlar ve vatandaşlar maskesiz olarak adliyeye alınmayacak. Adliyeye girişte ateş ölçümü yapılacak ve ateşi 38 derecenin üstünde olanlar sağlık kurumuna yönlendirilecek. Adliyeye girecek kişi ve duruşma salonlarına alınacak kişilerin sayıları, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek. Duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Cumhuriyet savcılıklarına müracaatta sanık, tanık, müşteki gibi kişilerin sıra beklememesi için yeterli zaman aralığı bulundurulması sağlanacak.

MASKE TAKMAYAN ADLİYELERE ALINMAYACAK

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, Adalet Bakanlığı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri uyarınca gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Dün itibarıyla da yargı hizmetlerinde artık normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız. Bu süreç sonrası yoğunluk artacağından önlemlerimizi daha fazla arttırdık. Önlemler kapsamında adliyemize girecek olan herkes maske takacak. Maskesi olmayan vatandaşlarımız da adliyemizin giriş noktasında kendilerine maske temin edebileceklerdir. Adliyeye giriş yapan kişilerin ateşleri ölçülecek. Bu ölçüm sırasında 38 derece ve üstü ateşi olan kişilerin en yakın sağlık kurumuna sevki sağlanacaktır. Bunun dışında sosyal mesafe kurallarına uymak gerekir. Bu kapsamda gerekli afişler, ilanlar ve işaretlemeler yaptık. Vatandaşlardan buna uymalarını isteyeceğiz. Adliyemizde haftalık ilaçlama, dezenfekte çalışmaları yaptık. Temizliğe daha da önem verdik" diye konuştu.

'DURUŞMA SALONLARINDA 4 METREKAREDE 1 KİŞİ OLACAK'

Koronavirüs önlemleri kapsamında Adalet Bakanlığınca kılavuz yayımlandığını anımsatan Karakülah, koridorlarda 10 metrekareye, duruşma salonlarında ise 4 metrekareye 1 kişi sığacak şekilde planlama yapıldığını söyledi. Karakülah, yoğunluğu önlemek için duruşmalarda ifade işlemlerinin mümkünse Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla yapılmasını önerdiklerini, icra dairelerinde yapılan ödemelerin ise EFT veya havale yoluyla yapılmasını istediklerini belirtti.