Son Dakika Haberleri: Adliyede çalışan memurdan hoşlandığı güvenlik görevlisi kıza telsizle evlenme teklifi
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Adliyede çalışan memurdan hoşlandığı güvenlik görevlisi kıza telsizle evlenme teklifi

1 saat önce

Ankara Adliyesinde görevli memur, hoşlandığı güvenlik görevlisine, hazırlanan mizansenle telsiz üzerinden evlenme teklifi yaptı.

Adliyede çalışan memurdan hoşlandığı güvenlik görevlisi kıza telsizle evlenme teklifi, System.String[]

Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonunda görevli 26 yaşındaki Mahmut Çalışkan, bir süredir görüştüğü güvenlik görevlisi 21 yaşındaki Hacer Taşdemir'e evlenme arzusunu sıra dışı şekilde iletti. Adliyede görevli güvenlik görevlisi bir arkadaşından aldığı telsizle binaya yaklaşan Çalışkan, Taşdemir'e önce telsiz koduyla seslendi, genç kızın dinlediğini anladıktan sonra da "Benimle evlenir misin?" diyerek teklifini iletti. Genç kızın telsiz üzerinden verdiği yanıt da "Evet" oldu. Çalışkan, adliye önünde buluştuklarında şaşkınlık içindeki Taşdemir'e yanında getirdiği bir buket çiçek ve yüzük verdi.

"SEN BEN OLMAYI BIRAKIP BİZ OLALIM"

Gençlerin arkadaşları, üzerinde ikilinin fotoğrafı bulunan "Sen ben olmayı bırakıp, biz olalım mı? Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açtı. Gençler, ilk tebriklerini de arkadaşlarından burada aldı.

Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu şekilde evlenme teklifinde bulunmaya arkadaşlarıyla birlikte karar verdiğini, daha sonra amirlerinin de olurunu aldığını ifade etti. Müstakbel eşiyle tanışmalarını da anlatan Çalışkan, "Kapıdan gelirken, giderken onu gördüm. Tabii ki başta biraz çekindik, söyleyemedik. Daha sonra bir güvenlikçi arkadaşı vasıtasıyla durumumuzu ilettik. Hatta ilk başta 'Yok' dedi. Sosyal medyadan ilk yazdığımda cevap vermedi. Ne hikmetse iki hafta sonra bu hayat yolculuğuna başladık." diye konuştu.

"DUYGULARIMI KELİMELERLE İFADE EDEMEM"

Taşdemir ise Çalışkan'ın kendisinden emin konuşmalarının fikrini değiştirmesine neden olduğunu, süreçten annesinin de haberinin bulunduğunu, ardından da durumu babasına söylediğini aktararak, "Duygularımı kelimelerle ifade edemem." dedi. Taşdemir ve Çalışkan, gelecek günlerde sözleneceklerini ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Genç, Memur, Ankara, Güncel
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