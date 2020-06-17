Adliyede yeni tedbirler alınıyor - Son Dakika

Alınan Sosyal mesafe tedbirlerinden görüntüler İSTANBUL - Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yeni tedbirlerin alınmasına devam ediliyor. Bu kapsamda vatandaş ve personel girişleri ayrıldı.