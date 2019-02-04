Son Dakika Haberleri: Adliyedeki Aksaklıklar İçin İş Birliği Yapılacak

Adliyedeki Aksaklıklar İçin İş Birliği Yapılacak

7 dakika önce

Mersin Adliyesi'ndeki aksaklıkların giderilip, daha verimli çalışmalar yürütülmesi için kurumlar arasında işbirliği yapılacağı bildirildi.

Adliyedeki Aksaklıklar İçin İş Birliği Yapılacak, System.String[]
Mersin Adliyesi'ndeki aksaklıkların giderilip, daha verimli çalışmalar yürütülmesi için kurumlar arasında işbirliği yapılacağı bildirildi.

Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, yönetim kurulu üyeleri Ece Kovan Demirtaş, Mahçe İnanoğlu Deprem ve Burak Can Erden'in de bulunduğu ziyarette, Mersin Adliyesi'ndeki aksaklıklar ve yaşanan aksaklıkların avukatlara, adaletin tesisine yansımaları ele alındı. Ziyarette, avukatların ve adliye çalışanlarının daha verimli çalışması ve vatandaşların işlerini daha kolay çözebilmeleri için adliyede yaşanan sorunların giderilmesi konusunda işbirliği yapılmasında görüş birliğine varıldı.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, sorunların çözümünde karşılıklı fikir alışverişinin önemli olduğun belirtti. Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci ise adaletin tesisinde önemli yer tutan ve yargının kurucu unsuru olan avukatların ve adliye çalışanlarının iş yükünün azaltılıp, adliyedeki aksaklıkların giderilip daha fazla verim sağlanması için karşılıklı fikir alışverişinin önemli olduğunu belirterek, Yeşilboğaz'a ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:02 Kaynak: İHA

Mersin, Güncel
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