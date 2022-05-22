Adliyedeki hizmetliden çifte evrakla 2 milyon liraya yakın 'keşif' ve 'bilirkişi' vurgunu - Son Dakika
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Adliyedeki hizmetliden çifte evrakla 2 milyon liraya yakın 'keşif' ve 'bilirkişi' vurgunu

22.05.2022 13:03
Adliyedeki hizmetliden çifte evrakla 2 milyon liraya yakın 'keşif' ve 'bilirkişi' vurgunu

Küçükçekmece Adliyesi'nde hizmetli olarak görev yapan şahıs, 'keşif' ve 'bilirkişi' ödenekleri üzerinden çifte evrak düzenleyerek yaklaşık 2 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi.

Küçükçekmece Adliyesi'nde hizmetli olarak görev yapan şahıs, 'keşif' ve 'bilirkişi' ödenekleri üzerinden çifte evrak düzenleyerek yaklaşık 2 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi. Sahte evrak düzenleyerek 4 yıldır devleti dolandıran zanlı, suçunu itiraf etti.

Edinilen bilgilere göre, milyonluk vurgun olayı Küçükçekmece Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 5 yıl önce Küçükçekmece Adliyesi'ndeki idari bürolarda hizmetli kadrosundan göreve başlayan O.N., işe başladıktan bir yıl sonra kendi yöntemiyle sistemde bir açık buldu. O.N., daha önce ödemesi yapılan keşif ve bilirkişi ücretlerinin ikiz evrakını hazırladı. İmza aşamasındaki ikiz evraklar, fark edilmeyecek biçimde gerçek dosyaların arasında yetkili kişilere sunuldu. Diğer evrakların arasına serpiştirilen sahte evraklar, hiç fark edilmeden imza aşamasından geçti. Bu yöntemle vurgunu fark ettirmeden gerçekleştiren O.N., paranın yatırılacağı hesabı da belirledi. İz bırakmamak için parayı kendi adına değil, oturduğu siteden tanıdığı M.Ü. adındaki bir arkadaşını ikna ederek onun hesabına aktaran şahıs, yaklaşık 4 yılda aynı yöntemle Adalet Bakanlığı'ndan 'keşif' ve 'bilirkişi' ücreti alarak yolsuzluk yaptı. O.N., rakamları giderek yükseltince yakayı ele verdi. O.N.'nin son yaptığı işlemde rakamların yüksek olması savcılığın dikkatini çekti. Başlatılan soruşturmada, O.N.nin hazırladığı evrakların gerçekdışı olduğu anlaşıldı. Soruşturma çerçevesinde çifte evrakla vurgun yapan O.N. ile kandırıldığı ileri sürülen M.Ü. gözaltına alındı. " zanlı da tutuklanarak cezaevine konuldu.

O.N.'nin savcılık sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi. İfadesinde önce deneme yaparak evrağa cüzi miktarlarda para yazdığını anlatan O.N.'nen, "Para geçişlerinin fark edilmediğini test ederek anladım. Son dönemlerde evraklardaki rakamı yukarı çekerek 60 bin lira ile 100 bin lira arasına çıkardım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Paranın aktarıldığı hesap numarası sahibinin bu işten haberi olmadığını ifade eden O.N., M.Ü.'yü bu suça kendisinin alet ettiğini öne sürdü.

Şüphelilerin hesap hareketleri mercek altında

Paranın aktarıldığı hesap numarasının sahibi M.Ü. ise savcılık sorgusunda kandırıldığını iddia etti. M.Ü., gelen paraları hesabına O.N.'nin aktardığını ya da elden verdiğini anlattı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan O.N. ile M.Ü.'nün banka hesapları incelemeye alındı. Pişman olduğunu söyleyen O.N.'nin çifte evrak yöntemi üzerinden 1 milyon 750 bin lirayı aşan vurgun yaptığı saptandı. Hesap hareketleri mercek altına alınan şüpheliler ile ilgili başlatılan inceleme sonunda vurgundaki miktarın artabileceği belirtiliyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adliyedeki hizmetliden çifte evrakla 2 milyon liraya yakın 'keşif' ve 'bilirkişi' vurgunu - Son Dakika


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