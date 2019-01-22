Adliyedeki Kavgayı Polis, Biber Gazı Sıkarak Ayırabildi

BURSA'da, otomobilde yüksek sesle müzik dinleyip, hız yapmalarına tepki gösteren Sevda Doğan'ı (35) tabancayla vurarak öldürdükleri, gelini Zübeyde Şen'i (36) de yaraladıkları iddia edilen sanıkların yargılandığı dava görülürken, tarafların yakınları adliye koridorunda birbirine girdi.

BURSA'da, otomobilde yüksek sesle müzik dinleyip, hız yapmalarına tepki gösteren Sevda Doğan'ı (35) tabancayla vurarak öldürdükleri, gelini Zübeyde Şen'i (36) de yaraladıkları iddia edilen sanıkların yargılandığı dava görülürken, tarafların yakınları adliye koridorunda birbirine girdi. Polis, kavgayı biber gazı sıkarak ayırabildi.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde geçen yıl Haziran ayında meydana geldi. İddaya göre akşam saatlerinde, yüksek sesle müzik açtıkları otomobille hız yapan ikiliye mahalle sakinleri tepki gösterdi. Aynı mahallede oturan ikili ile "Neden gürültü yapıyorsunuz?" diye uyaran komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Sevda Doğan ve 2 yıl önce cinayete kurban giden oğlunun eşi Zübeyde Şen, tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılardan Sevda Doğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden Ferhat E., Ahmet T., Yusuf G. ile Metin Bargın ve Fırat Erdal tutuklandı.



BİBER GAZINDAN ETKİLENDİLER



Haklarında 'basit yaralama, kasten öldürme ve ruhsatsız silah kullanma' suçlarından dava açılan sanıklardan Ferhat E. ve Ahmet T. ilk duruşmada tahliye edildi. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugün görülen ikinci duruşması sürerken, adliye koridorunda taraflar arasında arbede çıktı. Polis tarafları ayırmakta zorlanınca biber gazı sıktı. Biber gazından etkilenenlere adliyeye gelen sağlık ekibi, müdahale etti. Adliye Polis Karakolu'nda kavgaya karışan 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.



BİR SANIK DAHA TAHLİYE EDİLDİ



Duruşmada ise mahkeme heyeti, Yusuf G.'yi tahliye etti. Fırat Erdal ve Metin Bargın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.



- Bursa

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