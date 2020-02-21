ADLİYEDEKİ KIZILAY BAĞIŞ KUTUSUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADLİYEDEKİ KIZILAY BAĞIŞ KUTUSUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

ADLİYEDEKİ KIZILAY BAĞIŞ KUTUSUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

7 saat önce

İstanbul Adalet Sarayı'nın danışmasındaki Kızılay bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı.

ADLİYEDEKİ KIZILAY BAĞIŞ KUTUSUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI, System.String[]

İstanbul Adalet Sarayı'nın danışmasındaki Kızılay bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın danışma masasının üzerinde bulunan Kızılay'a ait bağış kutusu 1 Ocak günü çalındı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, bağış kutusunu çalan şüphelinin İbrahim A. olduğunu belirledi. Şüpheli İbrahim A., 6 Şubat günü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İbrahim A.'nın yapılan sorgusunda 8 hırsızlık, 4 motosiklet hırsızlığı, 4 uyuşturucu madde bulundurma, 3 mala zarar verme, 2 tehdit, 3 gasp, 2 yaralama, 3 ruhsatsız silah bulundurma, 2 dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma suçlarından 33 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin adliyeden çıkartılışı


- İstanbul
Çağlayan Adalet Sarayı, Emniyet Müdürlüğü, Kızılay, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:13 Kaynak: DHA
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