Adliyedeki Kızılay bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adliyedeki Kızılay bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adliyedeki Kızılay bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı

7 saat önce

İSTANBUL Adalet Sarayı'nın danışmasındaki Kızılay bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı.

Adliyedeki Kızılay bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı, System.String[]
İSTANBUL Adalet Sarayı'nın danışmasındaki Kızılay bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın danışma masasının üzerinde bulunan Kızılay'a ait bağış kutusu 1 Ocak günü çalındı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, bağış kutusunu çalan şüphelinin İbrahim A. olduğunu belirledi. Şüpheli İbrahim A., 6 Şubat günü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İbrahim A.'nın yapılan sorgusunda 8 hırsızlık, 4 motosiklet hırsızlığı, 4 uyuşturucu madde bulundurma, 3 mala zarar verme, 2 tehdit, 3 gasp, 2 yaralama, 3 ruhsatsız silah bulundurma, 2 dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma suçlarından 33 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Çağlayan Adalet Sarayı, Emniyet Müdürlüğü, Kızılay, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:14 Kaynak: DHA
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