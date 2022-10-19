Adliyedeki şüpheliye börek içinde uyuşturucu getiren kişi yakalandı - Son Dakika
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Adliyedeki şüpheliye börek içinde uyuşturucu getiren kişi yakalandı

19.10.2022 17:00
Adliyedeki şüpheliye börek içinde uyuşturucu getiren kişi yakalandı

Samsun'da "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliye, yemek ihtiyacını gidermek için getirdiği böreğin içinden uyuşturucu çıkan zanlı yakalandı.

Samsun'da "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliye, yemek ihtiyacını gidermek için getirdiği böreğin içinden uyuşturucu çıkan zanlı yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama" olayıyla ilgili adliyeye intikal ettirilen bir zanlıya yemek getiren kişiden şüphelendi.

K.S'nin getirdiği böreği inceleyen ekipler, böreğin içine gizlenmiş 2 kapsül sentetik ecza hap buldu.

Şüpheli K.S, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Hisarcık, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adliyedeki şüpheliye börek içinde uyuşturucu getiren kişi yakalandı - Son Dakika

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