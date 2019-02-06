Son Dakika Haberleri: Adliyedeki Zehirlenmenin Ardından Acı Haber Geldi

Adliyedeki Zehirlenmenin Ardından Acı Haber Geldi

32 dakika önce

Balıkesir Adliyesinde geçtiğimiz gün yaşanan ve yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazından dolayı 54 kişinin zehirlendiği olayda, hastaneye kaldırılanlardan 1 kişi hayatını kaybetti.

Adliyedeki Zehirlenmenin Ardından Acı Haber Geldi, System.String[]
Balıkesir Adliyesinde geçtiğimiz gün yaşanan ve yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazından dolayı 54 kişinin zehirlendiği olayda, hastaneye kaldırılanlardan 1 kişi hayatını kaybetti. Balıkesir Adliyesinde geçtiğimiz gün yaşanan ve yangın tüplerinden sızan gazdan dolayı 54 kişinin zehirlendiği olayda, hastaneye kaldırılanlardan 1 kişi hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesinde geçtiğimiz gün yangın tüplerinden çıkan gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. 54 kişinin hastanelere kaldırıldığı olayda, adliye binasında gaza maruz kalan kişilere yardım etmek isteyen Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma Memuru Savaş Fikret de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Savaş Fikret'in evli ve 5 yaşında bir erkek ve 10 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

(Taşkın Sarıca/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziosmanpaşa, Balıkesir, 3. Sayfa
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