Adliyedeki Zehirlenmenin Ardından Acı Haber Geldi
32 dakika önce
Balıkesir Adliyesinde geçtiğimiz gün yaşanan ve yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazından dolayı 54 kişinin zehirlendiği olayda, hastaneye kaldırılanlardan 1 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir
Adliyesinde geçtiğimiz gün yaşanan ve yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazından dolayı 54 kişinin zehirlendiği olayda, hastaneye kaldırılanlardan 1 kişi hayatını kaybetti. Balıkesir Adliyesinde geçtiğimiz gün yaşanan ve yangın tüplerinden sızan gazdan dolayı 54 kişinin zehirlendiği olayda, hastaneye kaldırılanlardan 1 kişi hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa
Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesinde geçtiğimiz gün yangın tüplerinden çıkan gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla Balıkesir Atatürk
Şehir Hastanesine sevk edildi. 54 kişinin hastanelere kaldırıldığı olayda, adliye binasında gaza maruz kalan kişilere yardım etmek isteyen Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma Memuru Savaş Fikret de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Savaş Fikret'in evli ve 5 yaşında bir erkek ve 10 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.
(Taşkın Sarıca/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:11 Kaynak: İHA
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