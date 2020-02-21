Adliyeden bağış kutusunu çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Adliyeden bağış kutusunu çalan zanlı yakalandı

7 saat önce

İstanbul Adliyesi'nde danışma masasından bağış kutusunu çalan hırsız yakalandı.

İstanbul Adliyesi'nde danışma masasından bağış kutusunu çalan hırsız yakalandı. Daha önce de farklı yerlerden benzer hırsızlıklar yaptığı belirlenen şüphelinin sabıkası oldukça kabarık çıktı.

Alınan bilgiye göre, 1 Ocak'ta Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde danışma masası üzerindeki Kızılay'a ait bağış kutusu çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, Adalet Sarayı'ndaki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek izleyerek failin izini sürdü. Yapılan incelemelerde bağış kutusunu çalan failin şüpheli İbrahim A. olduğu belirlendi. Polis, hırsızlık zanlısını olaydan 36 gün sonra Şişli'de yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce de farklı yerlerden benzer hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin sabıkası oldukça kabarık çıktı. Bağış kutusunu çalan hırsızın emniyette yapılan GBT sorgusunda 5 kez 'açıktan hırsızlık', 4 ayrı 'motosiklet hırsızlığı', 1 kez 'otomobilden hırsızlık', 1 kez 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 1 'evden hırsızlık', 4 ayrı 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak', 3 kez 'mala zarar verme', 2 adet 'tehdit', 3 adet 'yağma ve gasp', 2 adet 'kasten yaralama', 3 adet '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet', 2 ayrı 'dolandırıcılık', 1 adet 'resmi belgede sahtecilik' ve 1 de 'güveni kötüye kullanma' suçu olmak üzere toplam 33 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık zanlısı, 7 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adliyeden bağış kutusunu çalan zanlı yakalandı

İstanbul Adliyesi, Çağlayan, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
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