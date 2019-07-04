Son Dakika Haberleri: Adliyeden kaçan kadın hükümlü, otogarda yakalandı
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Adliyeden kaçan kadın hükümlü, otogarda yakalandı

57 dakika önce

SİVAS'ta, ifade vermek için getirildiği adliyeden kaçan hükümlü Duygu Ceylan (21), şehirlerarası otobüs terminalinde yakalandı.

Adliyeden kaçan kadın hükümlü, otogarda yakalandı, System.String[]
SİVAS'ta, ifade vermek için getirildiği adliyeden kaçan hükümlü Duygu Ceylan (21), şehirlerarası otobüs terminalinde yakalandı. Yargılandığı bir davada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vermek için hafif yarı açık cezaevinden Sivas Adalet Sarayı'na getirilen Duygu Ceylan, kadın gardiyanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak firar etti.
İhbar üzerine polis ekipleri firari mahkumu yakalamak için çalışma başlattı. Şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapan güven timleri, Samsun'un Bafra ilçesine gitmek üzere otogara gelen Duygu Ceylan'ı yakaladı. Ceylan'ın 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmaktan' 2 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. İşlemleri yapılan Duygu Ceylan cezaevi yetkililerine teslim edildi.

- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:47 Kaynak: DHA
Sivas, Güncel
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