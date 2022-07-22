Adliyeden kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adliyeden kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

22.07.2022 12:56
Adliyeden kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Avcılar'da bir evden hırsızlık yaptıktan sonra yakalanarak sevk edildikleri Küçükçekmece Adliyesinin otoparkından kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Avcılar'da bir evden hırsızlık yaptıktan sonra yakalanarak sevk edildikleri Küçükçekmece Adliyesinin otoparkından kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Kaçmaya çalışan şüphelilere yardım eden 2 kişi de gözaltına alındı.

Avcılar'da geçtiğimiz salı günü saat 04.40 sıralarında bir eve giren Hüseyin U. ve Oğuzhan T. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Hüseyin U.'nun 79 sabıka kaydı olduğu ve 9 yıl 2 al kesinleşmiş 9 yıl 2 ay cezası bulunduğu, Oğuzhan T.'nin ise 66 sabıka kaydı olduğu belirlendi. Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli, polis ekipleriyle adliye otoparkına ilerlerken 2 kişinin yardımıyla kaçmak istedi. Çıkan arbedede Hüseyin U. hafif şekilde yaralanırken, 4 şüpheli de yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adliyeden kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adliyeden kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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