Adliyelerde ilk kez işaret dili tercümanı istihdam edilecek - Son Dakika

ADALET Bakanlığı'nca, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki adliyelerde görev yapmak üzere 10 işaret dili tercümanı alınacağı, bu iş kolunda adliyelerde ilk kez istihdam sağlanacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Ankara Adliyesi 2, Bakırköy Adliyesi 2, İstanbul Adliyesi 2, İstanbul Anadolu Adliyesi 2 ve İzmir Adliyesi 2 olmak üzere toplam 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı unvanında personelin istihdam edileceği belirtildi. Ön başvuruların e-devlet üzerinden tamamlanacağı, sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için en az ön lisans veya dengi okul mezunu ve tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak gerektiği kaydedildi. Açıklamada, "İlan edilen pozisyonun 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebilecek" denildi.Bu iş kolunda adliyelerde ilk kez istihdam sağlanacağına dikkat çekilerek, "Adalet hizmetlerinde işaret dili personeli istihdamı Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Böylece işitme engelli vatandaşların adalet hizmetlerinden daha etkin faydalanması sağlanacak" ifadelerine yer verildi.