Adliyelerde normalleşme dönemi başladı - Son Dakika

Adliyelerde normalleşme dönemi başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adliyelerde normalleşme dönemi başladı.

Adliyelerde normalleşme dönemi başladı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adliyelerde normalleşme dönemi başladı.

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında bugün itibarıyla adliyelerde normalleşme dönemi uygulamaları hayata geçti.

Buna göre, maskesi olmayanlar ve herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenler adliyeye giremeyecek. Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek.

Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek. Duruşmalar farklı günlerde veya gün içinde farklı saatlere yayılarak yığılmaların önlenmesi sağlanacak. Adliyelerin ve duruşma salonlarının sağlık koşullarına uygun olarak steril hale getirilmesi, sosyal mesafe kuralına uyulması, duruşma öncesi ve sonrasında salonların havalandırılması gibi tedbirler uygulanacak.

Güvenlik personeli ve ön büro çalışanları, tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanacak, ön bürolar dış mekanlarda konumlandırılacak. Duruşma salonları, kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeni 4 metrekareye bir personel düşecek şekilde planlanacak.

Hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm personel maske kullanacak. Duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Cumhuriyet savcılıklarına müracaatta sanık, tanık, müşteki gibi kişilerin sıra beklememesi için yeterli zaman aralığı bulundurulması sağlanacak.

Duruşma, Cumhuriyet savcılıklarına müracaat, icra takibi gibi işlerde sosyal mesafe kuralları uygulanacak, en az bir metre aralıklarla zemin işaretlemesi yapılacak. Adliyelerde merkezi havalandırma sistemleri kullanılmayacak, duruşma salonlarında dış ortam havalandırması yapılacak.

Mahkeme ve icra işlemlerinde harç masrafı ve diğer ödemeler mümkün olduğunca EFT, havale gibi yöntemler ile yaptırılacak. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanımı yaygınlaştırılacak.

Yemekhaneler 1 Eylül 2020'de açılacak, bu tarihe kadar personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak. Çay bardağı, kaşık, çatal, tabak gibi malzemeler tek kullanımlık olacak.

"Sosyal mesafe kuralları da göz önünde bulundurulacak"

Kovid -19 salgınına yönelik alınan önemler Ankara Batı Adliyesinde de uygulamaya konuldu. Adliyede alınan tedbirleri ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Adliyede gerekli önemleri aldıklarını ve yeni dönem kapsamında tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildiren Karakülah, adliyeye girecek herkesin maske takacağını ve maskesiz kimseyi adliyeye almayacaklarını belirterek adliyenin girişine maske satış noktası kurduklarını ifade etti.

Karaküllah, "Adliyeye girişte güvenlik birimleri tarafından vatandaşların ateşi ölçülecek. 38 derece ve üstü olan vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarına sevk edilecek. Sosyal mesafe kuralları da göz önünde bulundurulacak." diye konuştu.

Karakülah, bugün itibarıyla iddianame ve kamu davalarının açılmasına başladığını bildirdi.

Adliyenin her noktasında dezenfeksiyon yaptıklarını belirten Karakülah, bu süreçte temizlik önemlerini artırdıklarını sözlerine ekledi.

Adalet Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 03:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adliyelerde normalleşme dönemi başladı - Son Dakika

Son Dakika

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı         
21:56
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar         
21:34
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi         
21:29
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı         
21:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var         
21:11
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira         
21:02
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi         
21:00
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak         
20:43
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir? ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir?         
20:35
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu         
20:11
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı         
20:05
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti         
20:02
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi         
19:55
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız         
19:53
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin         
19:47
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi         
19:37
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi izledi El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi izledi         
19:30
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor         
19:26
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü 40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü         
19:22
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı         
19:04
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı         
18:55
Adalar'a seferler tekrar başladı Adalar'a seferler tekrar başladı         
18:52
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı         
18:46
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız         
18:27
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi         
18:11
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti         
18:11
Son Dakika: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı         
17:58
George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü         
17:56
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu         
17:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 22:08:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adliyelerde normalleşme dönemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]