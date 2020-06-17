Adliyelerde yoğunluk yeniden başladı. - Son Dakika

Adliyelerde yoğunluk yeniden başladı.

Adliyelerde yoğunluk yeniden başladı.

Adliyelerde yoğunluk yeniden başladı... "Arkadaşının, eşinin dostunun davasını incelemeye gelmesinler"

Normalleşme süreci kapsamında dün itibariyle adliyeler açılırken, bugünden itibaren duruşmalar görülmeye başlandı

Maskesiz içeri girmenin yasak olduğu adliyede, içeri giren herkesin de tek tek ateşi ölçülüyor

MERSİN - Normalleşme süreci kapsamında dün açılan adliyelerde, yoğunluk yaşanmaya yeniden başlandı. Bugün duruşmaların başlamasından dolayı da Mersin Adliyesine çok sayıda vatandaş gelirken, yetkililer tedbirleri elden bırakmadı. Maskesiz içeri girmenin yasak olduğu adliyede, herkesin tek tek ateşi ölçülüyor. Ayrıca polisler de vatandaşlara sosyal mesafeye uyması için sürekli uyarılarda bulunuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla 16 Mart 2020 tarihinden itibaren tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaları ertelenen Mersin Adalet Sarayı'nda, yoğunluk yeniden başladı. Korona virüs tedbirleriyle ilgili 15 Haziran'a kadar verilen ara, dün itibarıyla sona erdi. Bugünden itibaren de mahkemelerin başladığı adliyede, yoğunluk görüldü. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte adliyeye gelen vatandaşların, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyması için önlemleri sürdürdü. Adliyeye gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması ve adliye içerisinde ani yoğunluk oluşmaması için yerlere 1 metre arayla 'burada durunuz/fiziki mesafeyi koruyalım' yazıları yazıldığı görüldü. Adliyenin güvenlik personelleri de sık sık vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyması için uyardı. Maskesiz kesinlikle girmenin yasak olduğu adliyenin girişine dezenfekte cihazı da konuldu. Ayrıca içeri giren her vatandaşın da tek tek ateşi ölçüldü. Adliye polisi ve çalışanlarının da virüse karşı tedbir amaçlı maske takıp, eldiven giydikleri görüldü.

"Zorlu bir süreç yaşadık"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinin Türkiye'yi de derinden etkilediğini söyledi. Özellikle toplu faaliyetlerini yürütüldüğü adliyeler gibi yerlerin kapatıldığını belirten Yeşilboğaz, "Sosyal alanlar kapatıldı. Bizde bundan nasibimizi aldık. Bizler açısından çok zorlu bir süreç yaşadık. Adliyelerin kapalı olması özellikle vatandaşların bazılarının mağduriyet yaşamasına neden oldu. Pandemi sürecinden avukatların etkilenmemesi mümkün değil. Adliyelerin neredeyse kapısına kilit vurduk. 15 Mart'tan bugüne kadar meslektaşlarımız çok ciddi mağduriyetler yaşadı. Biz özellikle yetkililerden avukatların bu mağduriyetlerinin giderilmesi için destek bekliyoruz. Şu ana kadar CMK ve beraat vekalet ücretlerinin bir bölümü ödendi ama bu zaten avukatın hakkı olan ödemeler. Meslektaşlarımız bu süreçte ekonomik olarak çok sıkıntılar yaşadı. İş olmadığı halde büro kiraları, elektrik, su, telefon giderleri gibi birçok gideri halen devam etti. Bu süreçte ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşandı" diye konuştu.

"Adalet herkes için gerekli ama önce sağlık diyoruz"

Bugün başlayacak sürecin önemli olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, "Tabi adalet herkes için gerekli ama önce sağlık diyoruz. Adaletli, sağlıklı bir sürecin önümüzdeki günlerde birer temsilcisi olabiliriz. Bugünden sonra adliye çok kalabalık olacak. Ciddi anlamda bir insan yığını adliyeye girecek. Biz bu süreç içerisinde meslektaşlarımızı sürekli bilgilendirdik. Bunlar tabi tek başına yeterli değil. Çünkü meslektaşlarımız işten dolayı birçok yere, girip çıkıyorlar. En son meslektaşlarımızın gittiği bir yerde 7 tane korona virüslü insan çıktı. Hemen meslektaşlarımız ulaştık. Şu anda ilk testleri negatif çıktı ama halen süreç devam ediyor. Yani riskli bölgelerde bu görevi onurla yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte herkesin hem kişisel hem de toplumsal olarak da sağlığa hizmet etmeleri çok önemli" dedi.

"1 avukatımızdan korona virüs tespit edildi ama şu anda durumu iyi"

Süreç içinde avukatların sağlık durumunu devamlı takip ettiklerini vurgulayan Yeşilboğaz, "Bir meslektaşımızda pozitif çıktı. O meslektaşımızda pandeminin başladığı ilk dönemde Ankara'dan kapıp, buraya gelmişti. Hemen test yaptırdı. İlk testi negatif çıktı ama sonraki detaylı testlerde pozitif çıktı. Kendisi tedavi olarak, sağlığına kavuştu. Daha sonra evde 14 günlük bir karantina dönemi geçirdi. Şu anda da durumu gayet iyi" şeklinde konuştu.

"İşiniz yoksa lütfen adliyeye gelmeyin"

Normale dönüşü insanların yanlış anlamaması gerektiğinin altını çizen Yeşilboğaz, "Şu anda eski normale dönmedik. İşte baktığımız zaman vakalarda ciddi artışları görüyoruz. Özellikle Mersin gibi kozmopolittik ve fazla insanın bulunduğu bir şehirde vaka sayıları artabiliyor. Bu yüzden burası en riskli yerlerden bir tanesi konumunda. Biz meslektaşlarımızdan ve vatandaşlarımızdan özellikle şunu istiyoruz. Bakın normale dönmedik. Kesinlikle eski normal hayatınızı yaşamayı kesinlikle düşünmeyin. Mutlaka maskenizi takın, hijyen kurallarına uyum sağlayın ve kimle görüşürseniz görüşün, hangi işi yaparsanız yapın sosyal mesafe kurallarına uymanız gerekiyor. Biraz sağduyu gerekiyor. Vatandaşlarımızdan özellikle en çok istediğimiz şey, işiniz yoksa lütfen adliyeye gelmeyin. Görüyoruz ki bir arkadaşının, bir eşinin davasını, dosyasını incelemeye geliyor. Bunun için buraya gelmesinler. Bu süreç gerçekten çok tehlikeli. Kapalı bir ortamda mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Bulaşın en fazla olabileceği yerlerden biri adliyelerdir. Mümkünse, çok acil olmayan işleri için asla gelmesinler, sadece kişisel işleri için gelsinler" ifadelerini kullandı.

Adliyelerde yoğunluk yeniden başladı.

Koronavirüs, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 01:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adliyelerde yoğunluk yeniden başladı. - Son Dakika

Son Dakika

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