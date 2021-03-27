Adliyelerdeki ön büro ve danışma masalarındaki işlem süresi 3 dakikaya düştü - Son Dakika

Adliyelerdeki ön büro ve danışma masalarındaki işlem süresi 3 dakikaya düştü

27.03.2021 12:01
Adliyelerdeki ön büro ve danışma masalarındaki işlem süresi 3 dakikaya düştü, System.String[]

Adalet Bakanlığının uyguladığı "Yargı Reformu Strateji Belgesi" kapsamında adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmek için adliyelerde kurulan Ön Büro ve Danışma Masaları, kapı kapı dolaşma dönemine son verirken, işlem süreleri de kısalarak ortalama 3 dakikaya düşürüldü.

Adalet Bakanlığının uyguladığı "Yargı Reformu Strateji Belgesi" kapsamında adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmek için adliyelerde kurulan Ön Büro ve Danışma Masaları, kapı kapı dolaşma dönemine son verirken, işlem süreleri de kısalarak ortalama 3 dakikaya düşürüldü.

Bugüne kadar 73 adliyede kurulan Ön Büro ve Danışma Masaları uygulamasının Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında tüm adliyelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Adliyelerde vatandaşlar ve avukatlar dosya işlemlerini tek bir birimde yapıyor. Ayrıca hızlı bir şekilde danışma hizmeti almalarını sağlayan uygulama sayesinde fiziki temas da en aza indirilmiş oluyor. Her gün binlerce kişinin hizmet aldığı adliyelerde, vatandaşlar duruşma ve ifade verme dışında tüm işlemlerini başka yere gitmeden ön bürolarda yapma imkanı buluyor.

"DAHA HIZLI VE NİTELİKLİ HİZMET"

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında Adalet Bakanlığı'nın Mahkeme Yönetim Sistemi'nin güçlendirilmesine yönelik faaliyetleriyle vatandaşlar ve avukatlara adliyelerde daha hızlı ve nitelikli adalet hizmeti sunuluyor. Adliyelerde hayata geçirilen Ön Büro ve Danışma Masaları sayesinde adliyelerde vatandaşların, kalem kalem dolaşmalarının önüne geçildi. Avukat ve vatandaşların taleplerine tek bir birimden cevap veriliyor. Dosya takibi, ilgili yer ve yapılacak işlemler konusunda hızlı bir şekilde danışma hizmeti alabilmeleri sağlanıyor. Ön bürolarda kalemlerde yapılan dilekçe teslimi, dosyaya belge ve delil eklenmesi, dosya nüshalarının alınması gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Adliyeye sunulan ve adliyeden talep edilen her türlü evraka ilişkin işlem, ön bürolarca takip edilerek sonuçlandırılıyor. Danışma masaları ile de anında bilgi akışı sağlanarak, vatandaşların koridorlarda vakit kaybetmeleri ve rastgele birimlere girip çıkmaları engelleniyor. Uygulamayla personelin de kendi işinden alıkonulmasının önüne geçilirken, sunulan hizmetin kalitesi ve hızı da artıyor. Covid-19 salgını sürecinde uygulamanın önemi daha da iyi anlaşıldı. Ön büro ve danışma masaları, adliyeye hizmet almaya gelen vatandaşlar ile çalışanlar arasındaki fiziki temasın en aza indirilmesini sağlıyor.

"ORTALAMA İŞLEM SÜRESİ 3 DAKİKA"

Adliye binalarının giriş katlarında sıra numaratörleri ve engelli danışma birimleriyle her gün binlerce kişiye hizmet veren ön bürolarda işlem süreleri ortalama 3 dakikada tamamlanıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro, Ceza Mahkemeleri Ön Büro ve Hukuk Mahkemeleri Ön Büro şeklinde oluşan birimlerden faydalanan toplam vatandaş ve avukat sayıları ile hizmet süreleri bazı adliyelerde şu şekilde:

"İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza ve hukuk ön bürolarda 2019 yılında toplam 1 milyon 133 bin 588 kişi hizmet alırken, bu sayı 2020'de 725 bin 452, 2021 yılının ilk üç ayında ise 239 bin 730 oldu. Adliyede avukat ve vatandaşların hizmet alma süresi ortalama 2 dakika 50 saniye olarak gerçekleşti. İzmir Adliyesinde ise 2019 yılında 446 bin 615 kişi ön bürodan hizmet aldı. 2020 yılında 261 bin 283, 2021'in ilk üç ayında 81 bin 412 kişinin hizmet aldığı İzmir Adliyesi ön bürolarında ortalama hizmet süresi ise 2 dakika 55 saniye oldu. Adana Adliyesinde de 2019'da 181 bin 741, 2020'de 146 bin 391, 2021'de ise 38 bin 499 kişi ön bürolardan hizmet aldı, ortalama işlem süresi de 2 dakika 12 saniye oldu. Diyarbakır Adliyesinde de, 2019'da 134 bin 852, 2020'de 132 bin 623, 2021'de 31 bin 134 kişi hizmet aldı, ortalama işlem süresi 3 dakika oldu. 2019 yılında 107 bin, 2020'de 82 bin 700 kişinin hizmet aldığı Trabzon Adliyesi ön bürolardan bu yılın ilk üç ayında ise 22 bin 130 kişi faydalandı, ortalama hizmet süresi de 3 dakika 6 saniye oldu. Antalya Adliyesinde 2019 yılında 339 bin 228 kişi ön bürolarda hizmet alırken, bu sayı 2020'de 302 bin 16, 2019'da ise 48 bin 497 oldu. Ortalama hizmet süresi de 3 dakika 15 saniye oldu."

(İHA)

Adliyelerdeki ön büro ve danışma masalarındaki işlem süresi 3 dakikaya düştü
Adliyelerdeki ön büro ve danışma masalarındaki işlem süresi 3 dakikaya düştü
Adliyelerdeki ön büro ve danışma masalarındaki işlem süresi 3 dakikaya düştü
Adliyelerdeki ön büro ve danışma masalarındaki işlem süresi 3 dakikaya düştü
Adliyelerdeki ön büro ve danışma masalarındaki işlem süresi 3 dakikaya düştü

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı, Adalet, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adliyelerdeki ön büro ve danışma masalarındaki işlem süresi 3 dakikaya düştü - Son Dakika


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