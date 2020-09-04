Adliyelerdeki ön büroların sayıları yıl sonuna kadar 155'e yükselecek - Son Dakika

Adalet Bakanlığı, adliyelerde vatandaşların işini daha da kolaylaştırmak ve adalet hizmetlerini hızlandırmak için hayata geçirilen ön büroların sayılarını artırıp, kapsamını genişletiyor. Yıl sonuna kadar ön büroların sayısı 155'e yükselecek. Böylece adliyelere gelen vatandaşların işlemleri de tek merkezden yapılacağı için fiziki temas da en aza indirilmiş olacak.

Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla vatandaşların adliyelerde işlerini kolaylaştırmak ve yaşanan salgında adliyelerdeki bulaşı riskini en aza indirmek için daha önce hayata geçirdiği danışma masası ve ön büro gibi uygulamaları yaygınlaştırıyor. Adliyeye gelen vatandaşları karşılayan ön bürolar, daha önce sınırlı sayıda hizmet veriyordu. Cumhuriyet savcılığı ön bürosu, ceza mahkemeleri ön bürosu ve hukuk mahkemeleri ön bürosu olarak üç ayrı birim olarak yapılandırılan ön büroların sayısı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 145'e çıkartıldı. Bakanlık yıl sonuna kadar ön büro sayısını 155'e çıkaracak.

Adliyelerle ilgili tüm evrak akışı yazı işleri müdürlükleri üzerinden yürütülüyordu. Yazı işleri müdürlükleri mevcut işlerinin yanı sıra adliyelerde işleri bulunan vatandaşlara evrakların nasıl doldurulacağı, nereden alınacağı, bu evraklara kimlerden onay alınması gerektiği gibi konularda bilgi veriyordu. Bu da beraberinde hem dosyaya bakan hakimin hem de kalem personelinin iş yükünü daha da arttırırken, yeni kırtasiye masrafları da çıkarıyordu. Ön büroların açılmasıyla davanın açılmasından başlamak üzere mahkemelere sunulan veya mahkemelerden talep edilen her evrak ön bürolar tarafından yapılıyor.

Ön büro modelinin beraberinde getirdiği avantajlar özellikle korona virüs pandemisi sürecinde somut biçimde görüldü. Ön bürolar adliye içerisinde teması azaltarak, bulaşının artmasını engelledi. Bazı adliyelerde ön büroların adliye dışarısına çıkartılması adliyeleri daha da rahatlatan bir önlem oldu. Aynı model, icra ve iflas daireleri için de pandemi sürecinde daireler içerisinde insan sirkülasyonunun azaltılması için büyük adliyelerde geliştirilmeye başlandı. - ANKARA