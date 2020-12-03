Adliyelere girişte HES kodu şartı - Son Dakika

Adliyelere girişte HES kodu şartı

03.12.2020 10:24
Adliyelere girişte HES kodu şartı, System.String[]

ADALET Bakanlığı'nca koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, adliyelere 'Hayat Eve Sığar' (HES) koduyla giriş yapılması şartı getirildi.

ADALET Bakanlığı'nca koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, adliyelere 'Hayat Eve Sığar' (HES) koduyla giriş yapılması şartı getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda adliyelerde ve yargı teşkilatlarında uyguladığı koronavirüs önlemlerine yenilerini ekledi. Bakanlık tarafından cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılıklarına ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına gönderilen yazıda, adliyelere HES kodu giriş yapılması istendi. Yeni uygulama kapsamında ek personel de görevlendirilecek. Böylece HES kodu olmayan vatandaşlara adliye girişinde kod alınması konusunda yardımcı olunacak. Bakanlık ayrıca virüsle mücadele kapsamında Yeni Çalışma Esasları Klavuzu'nda yer alan tedbirlerin de devam ettiğini ve il pandemi kurullarıyla sürekli koordinasyon halinde olunması gerektiğini belirtti.

BUGÜNE KADAR ALINAN TEDBİRLERÖte yandan bakanlık, daha önce de Adalet Hizmetlerinde Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu hazırlayarak tüm mahkemelere, başsavcılıklara ve icra müdürlüklerine göndermişti. Kılavuzda yer alan çalışma esaslarına göre alınan tedbirlerin bazıları şöyle:

"Adliyelere maskesi olmayan hiç kimse alınmıyor. Herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenlerin adliyeye girişine izin verilmiyor. Giriş kapılarında ateş ölçümü yapılarak, ateşi 38 dereceyi geçenler içeri alınmayıp sağlık kurumuna yönlendiriliyor. Adliyedeki insan sirkülasyonunu kontrol altında tutmak için aynı anda 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde giriş izni veriliyor. Güvenlik personeli ve ön büro çalışanları, tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanıyor.  Hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm personel maske kullanıyor. Duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılıyor. Ortak alanlarda bulunan koltuklar seyreltiliyor. Mahkeme ve icra işlemlerinde harç masrafı ve diğer ödemeler mümkün olduğunca EFT, havale gibi yöntemler ile yaptırılıyor. UYAP ve SEGBİS kullanımı yaygınlaştırılıyor."

ANKARA, -


Adalet Bakanlığı, HES kodu, Adalet, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adliyelere girişte HES kodu şartı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

LeBron James, Lakers ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Yükselişe geçen altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Uğur böceği istilasına uğrayan Rize'de vatandaş isyan etti: Arı kovanlarımıza zarar veriyor Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek         
10:33
Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı         
10:24
Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum         
10:15
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Kağıthane'de akıl almaz kaza! Araç bina ile istinat duvarının arasındaki 10 metrelik boşluğa düştü Kağıthane'de akıl almaz kaza! Araç bina ile istinat duvarının arasındaki 10 metrelik boşluğa düştü         
09:56
Adliyelere girişte HES kodu şartı getirildi Adliyelere girişte HES kodu şartı getirildi         
09:33
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi         
23:17
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 11:08:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adliyelere girişte HES kodu şartı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei