Adliyelere girişte 'HES kodu' şartı uygulaması başladı - Son Dakika

Adalet Bakanlığınca getirilen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartıyla ilgili uygulama başladı.

Edirne Adliyesine girişlerde vatandaşlara HES kodlarını hazırlamaları istendi.

Fiziki mesafe kuralları kapsamında sıraya giren vatandaşlar, polis memurlarına HES kodlarını sunarak içeri girdi.

Kimi zaman HES kodu giriş yapılarak kimi zaman da kare kodu okutularak içeri alınan vatandaşlardan kare kod göstermelerinin girişlerdeki yoğunluğu azaltacağı belirtildi.