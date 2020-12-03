Adliyelere girişte 'HES kodu' şartı uygulaması başladı - Son Dakika

Adliyelere girişte 'HES kodu' şartı uygulaması başladı
03.12.2020 10:53
Adalet Bakanlığınca getirilen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartıyla ilgili uygulama başladı.
Adalet Bakanlığınca getirilen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartıyla ilgili uygulama başladı.
Edirne Adliyesine girişlerde vatandaşlara HES kodlarını hazırlamaları istendi.
Fiziki mesafe kuralları kapsamında sıraya giren vatandaşlar, polis memurlarına HES kodlarını sunarak içeri girdi.
Kimi zaman HES kodu giriş yapılarak kimi zaman da kare kodu okutularak içeri alınan vatandaşlardan kare kod göstermelerinin girişlerdeki yoğunluğu azaltacağı belirtildi.
Son Dakika Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Yükselişe geçen altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Uğur böceği istilasına uğrayan Rize'de vatandaş isyan etti: Arı kovanlarımıza zarar veriyor Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi