Son Dakika Haberleri: Adliyenin güvenlik görevlisi kendini vurdu
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Adliyenin güvenlik görevlisi kendini vurdu

1 saat önce

İstanbul Adalet Sarayı'nda silahla kendini vuran güvenlik görevlisi yaralandı.

Adliyenin güvenlik görevlisi kendini vurdu, System.String[]

İstanbul Adalet Sarayı'nda silahla kendini vuran güvenlik görevlisi yaralandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın otoparkında görevli güvenlik görevlisi F.U. (39), görev silahıyla başına ateş etti.

Çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.U, Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık 8 yıldır adliyede görevli olduğu öğrenilen F.U'nun tedavisinin hastanenin yoğun bakım servisinde sürdüğü belirtildi.

Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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