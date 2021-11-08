Üye Girişi
Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar - Son Dakika

Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar

08.11.2021 13:55
Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar

Kocaeli'de son zamanlarda camilere dadanan hırsızlar şadırvandaki muslukları çalmaya başladı.

Kocaeli'de son zamanlarda camilere dadanan hırsızlar şadırvandaki muslukları çalmaya başladı. Hırsızların son adresi de Kocaeli Adliyesi'nin çevresinde bulunan Eren Cami olurken, olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son günlerde İzmit ilçesinin çeşitli noktalarında bulunan camilerin şadırvanındaki musluklar çalınıyor. Musluk hırsızlığının son adresi Cedit Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Bahtiyar Cami ve Kocaeli Adliyesi'nin çevresinde bulunan Eren Cami oldu. 2 gün önce gece saatlerinde Bahtiyar Cami'ne gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli, caminin musluklarını kırarak çaldı. Eren Camii'nde meydana gelen hırsızlık olayı da yine kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildi. Her iki hırsızlık olayı da camilerin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İzmit Belediyesi ekipleri çalınan muslukların yerine yenisini taktı.

"İnsanlığın geldiği son nokta"

Eren Cami'nin görevlisi Mehmet Sait Boz, şadırvandaki muslukların çalınmasına çok şaşırdığını belirterek, "Hiç beklemediğimiz bir durumdu. İnsanlığın geldiği son nokta. Ne diyelim bilmiyorum. Allah'ın evinde bile bu tür şeylere tenezzül ediyorlarsa Allah'tan bulsunlar. Emniyet ekipleri anında müdahale ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle bir şeyin tekerrür etmemesi için en kısa zamanda yakalanırlar ve bir daha kimsenin canı yanmaz" dedi.

"Musluklar değerli oldukları için çalınıyor"

Çalınan muslukların pirinçten yapıldığını ve Osmanlı mimarisinden iz taşıdığı için değerli olduklarını söyleyen Boz, "Bunlar Osmanlı muslukları. Musluklar değerli oldukları için gelip çalıyorlar. Bir tane musluğun değeri 250 ila 300 TL arası. Şu an 4-5 tane musluğumuz çalındı. Nereden baksanız, bin 500 TL'lik kaybımız var" diye konuştu.

"Adliyenin yanı başındaki camide hırsızlık olması enteresan"

Şüphelilerin kurbağacık anahtarla muslukları söktüğünü söyleyen Boz, "Cesaret isteyen bir durum. Adliyenin yanı başındaki bir camide böyle bir hırsızlık meydana gelmesi gerçekten enteresan. Emniyet ekiplerine güveniyoruz, inşallah en kısa zamanda yakalarlar" şeklinde konuştu.

"Akşam musluk takıyoruz, sabah kalktığımızda yok"

Cumhuriyet Bahtiyar Cami'de de aynı hırsızlığın yaşanması mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. Cami de daha önce de hırsızlık olaylarının meydana geldiğini ifade eden Sertaç Durmuş, "Bu durum artık bıkkınlık getirdi. Neredeyse musluk takmama kararı alacak raddeye geldik. Normalde 8 tane musluğumuz vardı ama sadece 1 tane musluk kaldı. Cemaat de bu durumdan rahatsız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, elimiz kolumuz bağlı. Kameralar da fayda etmiyor. Alıp gittikten sonra geri de gelmiyor. Para uğruna mı yapıyorlar, bilerek mi yapıyorlar, ceplerinde boşluk mu var? Gerçekten anlamıyoruz. Önlem alsak bile fayda etmiyor. Akşam musluk takıyoruz, sabah bakıyoruz musluk yok" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar
Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar
Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar
Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar
Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar
Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar
Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar
Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar
Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar
Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar
Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar

Kocaeli Adliyesi, Cumhuriyet, Kocaeli, Mevla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama 13:55 Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen 13:44 Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen "smog"la uyarı: Kronik hastalarda erken ölümlere yol açabilir Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı 13:32 Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı
30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor 12:44 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var 12:17 Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi 12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi
Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler 11:51 Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor 11:40 Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor

Son Dakika Haberleri
13:58 Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı
13:54 Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama
13:49 Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti
13:31 Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı
13:28 Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira
13:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:43 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor
12:41 Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz
12:39 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu
12:34 Son dakika magazin haberleri! 08.11.2021
Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı         
13:59
Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti         
13:49
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira         
13:28
16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu         
12:39
Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak         
12:12
Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor         
12:02
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı         
11:51
Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu         
11:30
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 14:05:10. #1.12#
SON DAKİKA: Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement