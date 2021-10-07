Adliyeye avlusunda, kurşun yağdırdılar! Genç avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu - Son Dakika

Konya'da Avukat Abdulkadir İnci, Hasan Ö. (33)'nün evine haciz işlemi başlattı. Bunun üzerine Hasan Ö.'nün oğlu Kadir Ö. ve arkadaşı İsmail E. (21), bugün adliye binasındaki bir çay ocağında avukat İnci ile buluştu. Yapılan görüşmenin ardından İnci, işleri nedeniyle adliyeye gideceğini belirtti. Kadir Ö. ve İsmail E. de kendilerinin de adliyede işi olduğunu söyleyince İnci'nin otomobiliyle birlikte adliyeye geldi.
İnci, otomobiliyle Konya Adliye Sarayı binası bahçesindeki otopark girişine geldiğinde araç içinde bulunan İsmail E. tabancayla İnci'nin sağ dizine ateş etti. Ardından İsmail E. ve Kadir Ö., otomobilden inip kaçmaya başladı.
Silah sesini duyan polisler, kaçan 2 kişiyi fazla uzaklaşamadan yakaladı. Yaralı İnci de çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İnci'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
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