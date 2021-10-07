Adliyeye avlusunda, kurşun yağdırdılar! Genç avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu

Konya'da yaşanan olayda 42 yaşındaki avukat, otomobiliyle geldiği adliye bahçesinde hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından sağ dizinden vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi bölgeden fazla uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Konya'da Avukat Abdulkadir İnci, Hasan Ö. (33)'nün evine haciz işlemi başlattı. Bunun üzerine Hasan Ö.'nün oğlu Kadir Ö. ve arkadaşı İsmail E. (21), bugün adliye binasındaki bir çay ocağında avukat İnci ile buluştu. Yapılan görüşmenin ardından İnci, işleri nedeniyle adliyeye gideceğini belirtti. Kadir Ö. ve İsmail E. de kendilerinin de adliyede işi olduğunu söyleyince İnci'nin otomobiliyle birlikte adliyeye geldi. ATEŞ ETTİKTEN SONRA ARAÇTAN İNİP KAÇTILAR İnci, otomobiliyle Konya Adliye Sarayı binası bahçesindeki otopark girişine geldiğinde araç içinde bulunan İsmail E. tabancayla İnci'nin sağ dizine ateş etti. Ardından İsmail E. ve Kadir Ö., otomobilden inip kaçmaya başladı. SİLAH SESİNİ DUYAN POLİSLER PEŞLERİNE DÜŞTÜ Silah sesini duyan polisler, kaçan 2 kişiyi fazla uzaklaşamadan yakaladı. Yaralı İnci de çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İnci'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Tragger, Silah, Konya, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Adliyeye avlusunda, kurşun yağdırdılar! Genç avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu - Son Dakika

Son Dakika

Eşiyle yaşadığı tartışma intihara sürükledi! 3 kilometre yol gidip Kozan Kalesi'nin tepesine çıktı

Son dakika! Altının kilogramı 503 bin 340 liraya çıktı

Fenerbahçe'de "Canavar" olarak anılan Kim Min-Jae ülkesinde gündem oldu! Harika performansıyla takıma galibiyeti getirdi

Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış

İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi

Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı

Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu

Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış