Son Dakika Haberleri: Adliyeye Baltayla Gelen Kişi Tutuklandı

Adliyeye Baltayla Gelen Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Bakırköy Adalet Sarayı'na baltayla gelen S.G, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.

Adliyeye Baltayla Gelen Kişi Tutuklandı, System.String[]
Bakırköy Adalet Sarayı'na baltayla gelen S.G, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.

Bakırköy Adalet Sarayı'na baltayla girerken gözaltına alınan 28 yaşındaki şüpheli S.G, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.G, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.

İfadesinde, "polise mukavemet" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası aldığına dair tebligat geldiğini söyleyen S.G, mağdur olmasına rağmen suçlandığını görünce ağırına gittiğini belirtti.

Şüpheli S.G, konuyla alakalı Bakırköy Adalet Sarayı'na geldiğini, yanında odun kestiği baltasının da olduğunu dile getirerek, "Adliyenin dış kapısından içeri girdim ve bina girişindeki güvenlikçilere baltayı teslim ettim. Bana ne olduğunu sordular. Ben de 'Emekçi adamım, baltamla geldim, hayatımı bununla kazanıyorum.' dedim. Bunun üzerine güvenlik görevlisi bana neden getirdiğimi sordu. Ben de kendimi ifade edebilmek için getirdiğimi, kötü bir niyetim olmadığını söyledim. Kimseye bir kinim yoktu." ifadelerini kullandı.

Çocukken felç geçirdiği için yüzünde kalan şekil bozukluğu nedeniyle kendisini gören polislerin "Uyuşturucu mu kullanıyorsun?" diyerek kendisini sorguladığını belirten S.G, bir günde 7 kere arandığını, bu nedenle de zaman zaman polislerle sorunlar yaşadığını anlattı.

S.G, psikolojisinin ve ruh sağlığının iyi olmadığını ancak tedavi görmediğini, adliyeye baltayla gelmenin de suç olduğunu bilmediğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:55 Kaynak: AA

Bakırköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızlarını Odaya Kilitleyip Eşini Başından Vurmuştu! Korkunç Cinayetin Altından Yasak Aşk Çıktı Adalet Bakanlığından İstismara Uğrayanlara Öneriler: Yıkamayın, Yıkanmayın!

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! 5,40 Seviyesini Gördü İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 17:34:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adliyeye Baltayla Gelen Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]