Adliyeye bombalı saldırı girişimine 7 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adliyeye bombalı saldırı girişimine 7 tutuklama - Son Dakika

Adliyeye bombalı saldırı girişimine 7 tutuklama

9 dakika önce

Şırnak'ın Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı olayında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 11 zanlıdan 7'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye bombalı saldırı girişimine 7 tutuklama, System.String[]

Şırnak'ın Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı olayında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 11 zanlıdan 7'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Şırnak'ın Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.'nin adliye binasına bombalı saldırı hazırlığı yaptığı olayıyla ilgili devam eden soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 11 sanıktan, aralarında Silopi Adliyesi Yazı İşleri Müdürü B.Ç.'nin de bulunduğu 7'si tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Tutuklanan zanlılar, cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Silopi, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:41 Kaynak: İHA
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