Adliyeye çıkarılan 2 Fetöcü tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye çıkarılan 2 Fetöcü tutuklandı

-İşlemleri devam eden 5 şüpheli yarın adliyeye sevk edilecek

BURSA - Bursa merkezli 12 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınarak bugün adliyeye çıkarılan 2 FETÖ/PDY üyesi tutuklanırken 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bursa başta olmak üzere Amasya, Ankara, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Ordu Trabzon, Yalova'da operasyonlar yapıldı. 33 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 astsubay, 1 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 6 askeri okul öğrencisi ve 4 mahrem imam ile 7 örgüt üyesi olmak üzere toplam 24 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve üzerinde yapılan aramaların ardından 24 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 24 şüpheliden biri savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğerleri Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca emniyetteki işlemleri devam eden 10 şüpheliden 5'inin yarın adliyeye çıkartılacağı öğrenildi.