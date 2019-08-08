Son Dakika Haberleri: Adliyeye getirilirken 'suçsuzum' dedi, mahkemede itiraf etti
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Adliyeye getirilirken 'suçsuzum' dedi, mahkemede itiraf etti

1 saat önce

SAMSUN'da eğlence mekanından çıkan müşteriyi darbederek, 7 bin TL'sini aldığı iddiasıyla yakalanan Soner Gıcır, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum" dedi.

Adliyeye getirilirken 'suçsuzum' dedi, mahkemede itiraf etti, System.String[]
SAMSUN'da eğlence mekanından çıkan müşteriyi darbederek, 7 bin TL'sini aldığı iddiasıyla yakalanan Soner Gıcır, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum" dedi. Çıkarıldığı mahkemede ise "7 bin değil 3 bin TL'sini aldım" diyerek, suçunu itiraf etti.
Olay, dün gece İlkadım ilçesinde eğlence mekanı çıkışında meydana geldi. İddiaya Soner Gıcır, eğlence mekanından çıkan D.D.'yi takip edip, ara sokakta sıkıştırdı. D.D.'yi darbederek üzerinde bulunan parayı aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan D.D. şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda kimliği belirlenen Soner Gıcır'ı yakalayarak, gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Suçlamaların kabul etmiyorum, suçsuzum" dedi. Gıcır, nöbetçi mahkemede ise "7 bin TL değil, 3 bin TL'sini aldım" dedi. Şüpheli, 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.


İlkadım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:20 Kaynak: DHA
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