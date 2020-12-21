Adliyeye girişte HES kodu için sistem geliştirdiler - Son Dakika

Adliyeye girişte HES kodu için sistem geliştirdiler

21.12.2020 14:46
Adliyeye girişte HES kodu için sistem geliştirdiler, System.String[]

DÜZCE Adliyesi Bilgi İşlem Merkezi tarafından avukat ve vatandaşların rahatça adliyeye girmesi için HES kodu okutma sistemi geliştirildi.

DÜZCE Adliyesi Bilgi İşlem Merkezi tarafından avukat ve vatandaşların rahatça adliyeye girmesi için HES kodu okutma sistemi geliştirildi. Sistem sayesinde adliyeye girerken sıra beklenmediği gibi sosyal mesafe kuralı da uygulanmış oluyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında adliyelere girişlerde HES kodu uygulaması mecburi hale getirildi. Bunun üzerine Düzce Adliyesi tarafından avukat ve vatandaşların adliyeye kolay girmesi hem de HES kodu kontrolleri sırasında oluşacak sıra nedeniyle sosyal mesafe kurallarının ortadan kaldırılmasını engellemek adına sistem geliştirildi. İlk kez Düzce Adliyesi'nde uygulanmaya başlanan sistem kapsamında. Hayat Eve Sığar uygulaması bir yansıtıcıyla entegre edilerek dokunmatik ekrana aktarıldı ve bu sayede adliyeye girişler sıra beklemeden kolaylaştırıldı.

Sistem hakkında bilgiler veren Düzce Adliyesi İdari İşler Müdürü Erdinç Özdemir, "Düzce Adliyesi olarak avukatlarımızın ve vatandaşlarımızın adliyeye girişiyle ilgili kolaylık sağlamak için HES kodu uygulaması çalışması yaptık. Şu anda tüm Türkiye'deki adliyelerde bu uygulama ilk oldu. Bunun sunumunu Adalet Bakanlığı'na yaptık" dedi. Özdemir sistemin çalışması hakkında şu bilgiyi verdi:

"Sistemi yaparken amacımız temassız bir sitem oluşturmaktı. Adliyeye giren kişilerin sosyal mesafe kurallarını aksatmadan temassız bir uygulamayı nasıl yaparız diye düşündük. Sistemde Hayat Eve Sığar programı ile başka bir yansıtma programını entegre ederek bir sonuç elde ettik. Gelen avukatlarımız, vatandaşlarımız geldiklerine karekodlarını okutarak bu şekilde sonucu görebiliyor. Aynı zamanda bu sonuç görevli polisler tarafından da kontrol edilebiliyor. Dokunmatik bir ekran oluşturduk. Kişi karekodunu okutturduktan sonra kişisel bilgilerinin ekranda kalmaması için kapatabiliyor. Uygulama şu an sorunsuz çalışıyor. Diğer adliyelere kurulması içinde elimizden geleni yapacağız"


Adliyeye girişte HES kodu için sistem geliştirdiler
Adliyeye girişte HES kodu için sistem geliştirdiler
Adliyeye girişte HES kodu için sistem geliştirdiler
Adliyeye girişte HES kodu için sistem geliştirdiler
Adliyeye girişte HES kodu için sistem geliştirdiler

Hayat Eve Sığar, Düzce Adliyesi, Koronavirüs, HES kodu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adliyeye girişte HES kodu için sistem geliştirdiler - Son Dakika


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