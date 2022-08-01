ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Mersin'de, vakaya gidilen ambulansın penceresine kafa atan ve sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesiyle gözaltına alınan M.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Mersin, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (2) - Son Dakika
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