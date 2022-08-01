Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (2)

01.08.2022 16:22
Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİMersin'de, vakaya gidilen ambulansın penceresine kafa atan ve sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesiyle gözaltına alınan M.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mersin'de, vakaya gidilen ambulansın penceresine kafa atan ve sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesiyle gözaltına alınan M.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


YORUMLAR
500
Mersin yerel haberi | Akdeniz'de patiseriler denetlendi Mersin yerel haberi | Akdeniz'de patiseriler denetlendi Bindirildiği ambulansa zarar verip indi, sağlıkçıları tehdit edip araca 'kafa attı' Bindirildiği ambulansa zarar verip indi, sağlıkçıları tehdit edip araca 'kafa attı'
Kaynak: DHA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:36 Adalet Durak, kendisine "karayılan" diyen İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusunda bulundu
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
15:23 Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
15:22 CHP, olağanüstü toplantıya çağırmıştı! Meclis yeterli sayıya ulaşamayınca çağrı düştü
15:15 İtalyan basını, Trabzonspor'un Napoli'den ayrılan yıldız golcüyü transfer etmek istediğini öne sürdü
15:15 CHP'nin, TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı yeterli sayıya ulaşamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 16:27:19. #1.12#
SON DAKİKA: Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement