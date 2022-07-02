Adliyeye sevk edilen 11 DEAŞ şüphelisinden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Adliyeye sevk edilen 11 DEAŞ şüphelisinden 6'sı tutuklandı

02.07.2022 14:42
Adliyeye sevk edilen 11 DEAŞ şüphelisinden 6'sı tutuklandı

Erzincan'da merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda yakalanan ve gözaltı süreleri dolduktan sonra adliyeye sevk edilen 11 DEAŞ şüphelisinden 6'sı tutuklandı.

Erzincan'da merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda yakalanan ve gözaltı süreleri dolduktan sonra adliyeye sevk edilen 11 DEAŞ şüphelisinden 6'sı tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce çatışma bölgeleri ile bağlantılı DEAŞ Terör Örgütü üyelerinin tespiti ve eylemlerinin deşifresi ile taban kazanma, yeni eleman temini ve propaganda faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; Erzincan merkezli, İstanbul ve Trabzon illerinde 22.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen "Şehit Polis Memuru Cemalettin Topçu" operasyonunda toplamda 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda; çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ile 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ile toplamda 11 fişek ele geçirildi.

DEAŞ Terör Örgütü Üyeliği'nden ifade ve teşhis işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adliyeye sevk edilen 11 DEAŞ şüphelisinden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adliyeye sevk edilen 11 DEAŞ şüphelisinden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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