Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi: Çek çek Alanya yakışıklı görsün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi: Çek çek Alanya yakışıklı görsün - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi: Çek çek Alanya yakışıklı görsün

9 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 20 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi: Çek çek Alanya yakışıklı görsün, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 20 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin basın mensuplarına, "Çek çek Alanya yakışıklı görsün" diye seslenmesi dikkat çekti. Öte yandan şüphelilerin son girdikleri restoranda hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya'ya bağlı Konaklı, Kestel, Oba, Kadıpaşa, Şekerhane ve Cikcilli mahallelerinde 20 ayrı iş yerinden farklı zamanlarda motosiklet, para, telefon ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık yapılan iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Hırsızların son olarak girerek kasa ve bahşiş kutusundan yaklaşık 300 TL aldığı Şekerhane Mahallesi Hacıkura Sokak üzerindeki restorandaki incelenen güvenlik kamera görüntülerinde 4 şüphelinin eşkalleri tespit edildi. Bu doğrultuda polis, hırsızlık şüphelisi Alperen O.C. (19), Rıdvan T. (23), Semih Ç. (22) ve Hanifi P.'yi (19), Sugözü Mahallesi Eski Antalya Yolu Caddesi üzerinde yaya olarak ilerlediği sırada yakalayıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında hırsızlık yapmakta kullandığı belirtilen eldiven, tornavida ve el feneri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden biri basın mensuplarına, "Çek çek Alanya yakışıklı görsün" diye seslendi.

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI

Hırsızlık şüphelilerinin son girdiği restorandaki o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletle gelen 1 şüphelinin dışarıda bekleyerek gözcülük yaptığı, 2 şüphelinin ise ellerinde fenerle camdan içeri girerek dakikalar içinde bahşiş kutusu ve kasada bulunan toplam 300 TL'yi alarak kaçtığı görüldü.


Konaklı, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:22 Kaynak: DHA

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