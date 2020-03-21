Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi: Çek çek Alanya yakışıklı görsün (2) - Son Dakika

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Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi: Çek çek Alanya yakışıklı görsün (2)
31 dakika önce
TUTUKLANDILARAntalya'nın Alanya ilçesinde, 20 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen ve polisin çalışması sonucu yakalanan 4 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDILAR
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 20 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen ve polisin çalışması sonucu yakalanan 4 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:43 Kaynak: DHA
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