Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi: Çek çek Alanya yakışıklı görsün (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi: Çek çek Alanya yakışıklı görsün (2) - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi: Çek çek Alanya yakışıklı görsün (2)

31 dakika önce

TUTUKLANDILARAntalya'nın Alanya ilçesinde, 20 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen ve polisin çalışması sonucu yakalanan 4 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi: Çek çek Alanya yakışıklı görsün (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 20 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen ve polisin çalışması sonucu yakalanan 4 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:43 Kaynak: DHA

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ŞU AN BURADASINIZ: Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi: Çek çek Alanya yakışıklı görsün (2) - Son Dakika
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