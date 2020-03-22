ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİYE TULUM VE KORUYUCU MASKELİ ÖNLEM - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİYE TULUM VE KORUYUCU MASKELİ ÖNLEM - Son Dakika

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİYE TULUM VE KORUYUCU MASKELİ ÖNLEM

6 saat önce

MALTEPE'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören annesini görmek isteyen Murat D., karantina uygulanan kata çıkılmasına engel olan 2 güvenlik görevlisini bıçaklamıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİYE TULUM VE KORUYUCU MASKELİ ÖNLEM, System.String[]
MALTEPE'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören annesini görmek isteyen Murat D.,  karantina uygulanan kata çıkılmasına engel olan 2 güvenlik görevlisini bıçaklamıştı. Murat D., bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli  ile onu adliyeye götüren ekipte koronavirüse karşı tulum ve koruyucu maske takılı olduğu görüldü.

Olay dün saat 16.00 sıralarında  Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddialara göre göre koronavirüs şüphesiyle hastane yatırılan annesini görmek isteyen Murat D. karantina servisine girmek istedi. Hastane güvenliği karantina katına girilemeyeceğini ve yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bunun üzerine Murat D. ile güvenlikçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma diğer görevlilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Bir süre sonra tekrar hastaneye gelen saldırgan elindeki bıçakla kendini engelleyen güvenlikçilere saldırdı. Olayda Minur Bağtur ile Ferhat Kırmızı bıçakla yaralandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli  ile onu adliyeye götüren ekibin  koronavirüse karşı tulum ve koruyucu maskeli oldukları görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Karakoldan görüntü

-Şüphelinin karakoldan çıkışı

-Minibüse bindirilmesi

-Arşiv


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:12 Kaynak: DHA

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