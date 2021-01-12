Adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun'un ifadesi şoke etti! - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun'un ifadesi şoke etti!

12.01.2021 09:46
Adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun'un ifadesi şoke etti!, System.String[]

SON DAKİKA... Uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturmanın baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi. İşte Uygun'un ifadesi ve yaşananların perde arkası...

Ankara'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve dün uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Ümitcan Uygun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uygun'un emniyetteki sorgusunda, "Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı Etimesgut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca, Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı. Ümitcan Uygun hakkında, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan işlem yapıldı. Durak Uygun ve T.K. emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun ise buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli olarak polisler eşliğinde emniyetten çıkarılan Ümitcan Uygun, adliyeye götürüldü.

İŞTE ÜMİTCAN UYGUN'UN İFADESİ

Uygun'un emniyetteki sorgusunda, "Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

'UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMIYORUM'

Sosyal medyada kendi adına birçok hesap açıldığını, bu hesapları kimin yönettiğini bilmediğini belirten Uygun, sosyal medyada narkotik içerikli bir yayın yapmadığını öne sürerek, "Ben metamfetamin maddesini bir defa kullandım. 3, 4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu uyarıcı madde kullanmadım. Bu maddeyi Maltepe'deki bir pavyonda konsomatris olarak çalışan takma ismi Kumsal olan kişiden aldım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğin ancak polislere göstermiş olduğum Aşağı Eğlence semtinde bulunan ikamette kullandım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum. T.K.'yi mahalleden tanırım. Bu şahsın madde kullandığını ya da sattığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Uygun, sosyal medyadaki videoyla alakalı ise şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim metamfetamin isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum." (T24)

Adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun'un ifadesi şoke etti!

Aleyna Çakır, Uyuşturucu, Cumhuriyet, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun'un ifadesi şoke etti! - Son Dakika Magazin


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