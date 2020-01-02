Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen gazetecilere görünce "Ne olur kafamı örtün, yüzümü açmayın" diye bağırdı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen bakınlarda 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 72,2 gram bonzai, 12,68 gram metamfetmin, 9,43 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3'ü hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan soruşturma başlatılırken, 3'ü adliyeye sevk edildi.

Elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye getirilen şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce, eğilerek saklanmaya çalıştı ve  "Ne olur kafamı örtün. Ne olur yüzümü açmayın. Ağabey vurursun, döversin ama kafamı neden açıyorsun?" diye bağırdı. Soruşturma sürüyor.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
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