Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı (2) - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIEskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce 'Ne olur kafamı örtün, yüzümü açmayın' diye bağıran İ.Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler Y.K. ile Ö.Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce 'Ne olur kafamı örtün, yüzümü açmayın' diye bağıran İ.Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler Y.K. ile Ö.Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:53 Kaynak: DHA
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