Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce 'Ne olur kafamı örtün, yüzümü açmayın' diye bağıran İ.Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler Y.K. ile Ö.Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.