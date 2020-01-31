Adliyeye sevk edilirken "profesyonelim" diyen dolandırıcılık şüphelisi serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adliyeye sevk edilirken 'profesyonelim' diyen dolandırıcılık şüphelisi serbest bırakıldı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilirken "profesyonelim" diyen dolandırıcılık şüphelisi serbest bırakıldı

6 saat önce

Mersin'de markette "tırnakçılık" yönetimiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin'de markette "tırnakçılık" yönetimiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kentte market işleten H.U, iş yerine gelen kişinin para üstü dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla polise başvurdu.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, H.U'ya 100 lira ödemiş gibi yaparak 6 liralık alışverişi karşılığında para üstü alan şüphelinin, daha önce benzer suçlardan işlem yapılan A.K. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada bir gazetecinin, "Hakkınızdaki tırnakçılık iddiaları için neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Doğru. Profesyonelim ben. 50 yıldır yapıyorum. Ayda 4-5 bin kazanıyorum ama emekli edecekler beni." yanıtını verdi.

A.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Adliyeye sevk edilirken profesyonelim diyen dolandırıcılık şüphelisi serbest bırakıldı

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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