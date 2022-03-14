Adliyeye sevki sırasında firar eden FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Adliyeye sevki sırasında firar eden FETÖ hükümlüsü yakalandı

14.03.2022 12:58
Adliyeye sevki sırasında firar eden FETÖ hükümlüsü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adliyeye sevki esnasında 1 Mart'ta firar eden hükümlü, polisin uygulaması sırasında kovalamaca sonucu Maltepe'de yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adliyeye sevki esnasında 1 Mart'ta firar eden hükümlü, polisin uygulaması sırasında kovalamaca sonucu Maltepe'de yakalandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta Küçükyalı Mahallesi D-100 kara yolundaki otobüs durağında uygulama yaptıkları sırada durdurulan dolmuştan inerek kaçan kişiyi kovalamaya başladı.

Yaklaşık bir kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan kişinin, "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu kimlik kontrolünde ortaya çıktı.

İncelemede kimliği belirlenen Mustafa C'nin kapatılan Kimse Yok mu Derneğinin yönetim kurulu üyesi olduğu, 1 Mart'ta adliyeye sevki sırasında görevli polislerden kaçarak firar ettiği anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C. cezaevine gönderildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Hisarcık, Maltepe, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adliyeye sevki sırasında firar eden FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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