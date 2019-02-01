Son Dakika Haberleri: Adliyeyi Dahra ile Bastılar

Adliyeyi Dahra ile Bastılar

1 saat önce

Adliyeyi dahra ile bastılar İki kardeş adliyede polislere saldırdıADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni İlçe Adliyesine gelen 2 kardeş yanlarında getirdikleri dahralar ile polislere saldırdı.

Adliyeyi dahra ile bastılar
İki kardeş adliyede polislere saldırdı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni İlçe Adliyesine gelen 2 kardeş yanlarında getirdikleri dahralar ile polislere saldırdı. Polise saldıran iki kardeş gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, ruh ve sinir hastalıklarına sevk edilmek üzere hakkında yakalama kararı çıkan A.K., isimli şahıs ağabeyi olan M.K., ile birlikte Besni İlçe Adliyesine geldi. A.K., hakkında çıkan yakalama kararı için bilgi almak üzere adliye içerisine girerken ağabeyi M.K., ise adliye önünde bekledi. Adliye binası içerisine giren A.K., burada bulunan görevlilerle tartışmaya başladı. Durum üzerine adliye polisleri A.K'ya müdahale etmek istedi. Bağrışmaları duyarak kardeşinin yanına gelen M.K., yanında getirdiği 2 adet dahranın birini kardeşine vererek kendilerine müdahale etmek isteyen polislere savurdu. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen destek polis ekipleri her iki kardeşi de etkisiz hale getirerek ellerindeki dahraları aldı. Gözaltına alınma esnasında yaşanılan arbedede yaralanan M.K., Besni Devlet Hastanesine götürülürken A.K., ise Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:18 Kaynak: İHA

Polis, Adıyaman, Besni, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Psikolojik Sorunlar Yaşayan Baba, Kız Çocuklarını Metro Raylarına Bırakıp Ölüme Terk Etti İki Kardeş Adliyede Polislere Tahra ile Saldırdı

Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı Genç Kadın, Hamilelik Testi İçin Gittiği Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 21:30:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adliyeyi Dahra ile Bastılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]