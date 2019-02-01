Adliyeyi Dahra ile Bastılar
1 saat önce
Adliyeyi dahra ile bastılar İki kardeş adliyede polislere saldırdıADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni İlçe Adliyesine gelen 2 kardeş yanlarında getirdikleri dahralar ile polislere saldırdı.
Adliyeyi dahra ile bastılar
İki kardeş adliyede polislere saldırdı
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Besni
İlçe Adliyesine gelen 2 kardeş yanlarında getirdikleri dahralar ile polislere saldırdı. Polise saldıran iki kardeş gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, ruh ve sinir hastalıklarına sevk edilmek üzere hakkında yakalama kararı çıkan A.K., isimli şahıs ağabeyi olan M.K., ile birlikte Besni İlçe Adliyesine geldi. A.K., hakkında çıkan yakalama kararı için bilgi almak üzere adliye içerisine girerken ağabeyi M.K., ise adliye önünde bekledi. Adliye binası içerisine giren A.K., burada bulunan görevlilerle tartışmaya başladı. Durum üzerine adliye polisleri A.K'ya müdahale etmek istedi. Bağrışmaları duyarak kardeşinin yanına gelen M.K., yanında getirdiği 2 adet dahranın birini kardeşine vererek kendilerine müdahale etmek isteyen polislere savurdu. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen destek polis ekipleri her iki kardeşi de etkisiz hale getirerek ellerindeki dahraları aldı. Gözaltına alınma esnasında yaşanılan arbedede yaralanan M.K., Besni Devlet Hastanesine götürülürken A.K., ise Adana
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:18 Kaynak: İHA
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